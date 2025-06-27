В Пензе спасатели вытащили собаку из сточного колодца

27.06.2025 | 12:53

В Пензе сотрудники пожарно-спасательного центра пришли на помощь собаке, провалившейся в сточный колодец. Это случилось в четверг, 26 июня, в 2-м Калужском проезде (Согласие).

Хозяйка животного позвонила и попросила помочь: собака не могла выбраться самостоятельно, а у женщины не получалось достать ее.

Специалисты прибыли на место и, используя необходимое приспособление, вытащили животное и передали хозяйке, рассказали в пожарно-спасательном центре.

23 июня спасатели пришли на помощь котенку, застрявшему на балконе многоквартирного дома на Медицинской. В начале месяца они достали собаку из глубокой ямы в 3-м Батайском проезде.

В конце мая сотрудники ППСЦ вытащили 3 котят, упавших в шахту воздуховода на улице Рахманинова. А в апреле помогли собаке, оказавшейся в затопленном погребе гаража в Складском переулке.