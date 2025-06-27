Сетевое издание|18+|Пятница|27 июн 2025|13:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

В Пензе спасатели вытащили собаку из сточного колодца

Печать
Telegram

В Пензе сотрудники пожарно-спасательного центра пришли на помощь собаке, провалившейся в сточный колодец. Это случилось в четверг, 26 июня, в 2-м Калужском проезде (Согласие).

Хозяйка животного позвонила и попросила помочь: собака не могла выбраться самостоятельно, а у женщины не получалось достать ее.

В Пензе спасатели вытащили собаку из сточного колодца

Специалисты прибыли на место и, используя необходимое приспособление, вытащили животное и передали хозяйке, рассказали в пожарно-спасательном центре.

В Пензе спасатели вытащили собаку из сточного колодца

23 июня спасатели пришли на помощь котенку, застрявшему на балконе многоквартирного дома на Медицинской. В начале месяца они достали собаку из глубокой ямы в 3-м Батайском проезде.

В конце мая сотрудники ППСЦ вытащили 3 котят, упавших в шахту воздуховода на улице Рахманинова. А в апреле помогли собаке, оказавшейся в затопленном погребе гаража в Складском переулке.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ППСЦ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте