В Пензенской области не будут вести учет медведей

15.06.2025 | 13:08

В Пензенской области учет медведей нельзя провести из-за малочисленности особей, сообщили в региональном минлесхозе. Точное количество животных, обитающих в лесах, в ведомстве затруднились назвать.

Жителям региона кажется, что число медведей с каждым годом растет. На странице минлесхоза в соцсети «ВКонтакте» они попросили специалистов указать приблизительное количество особей, обитающих в лесах.

«Медведей много. Напишите пожалуйста, в каких районах они отметились, где в первый раз и приблизительную численность в регионе», - написал житель области Вячеслав Б.

Из ответа представителя минлесхоза следует, что следы пребывания животных зарегистрировали в Земетчинском, Бессоновском, Городищенском, Никольском, Сосновоборском, Кузнецком районах.

«На данный момент численность медведя в регионе оценивается по встречам следов их обитания. Более точное количество зверей можно определить лишь комплексом учетных мероприятий, но в связи с тем, что на территории региона данный вид малочислен, проведение таких учетов не представляется возможным», - сообщил представитель министерства.

Он добавил, что, по последним данным, в регионе не выявили роста количества медведей.

Летом 2024 года отмечалось, что в Пензенской области обитает более 10 особей.