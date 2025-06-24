63 собаки и 190 кошек: пензячку через суд заставили избавиться от животных

24.06.2025 | 11:21

Вступило в силу решение в отношении жительницы Пензы, которая незаконно организовала приют для бездомных животных.

В Железнодорожный районный суд обратилась ее соседка. Она рассказала, что пензячка с 2014-2015 годов содержит бездомных животных и из-за этого страдают другие люди.

Ответчица в 2016 году возвела вокруг своего земельного участка двухметровый забор. Оттуда доносится зловоние, лай и вой животных. С территории постоянно сбегают кошки и на соседском участке справляют нужду, а также перекапывают все культурные насаждения (деревья и кустарники не приживаются).

Истица сообщила, что, когда в приюте моют вольеры, грязная вода стекает к ней на участок и застаивается. Кроме того, появились большие крысы, которые, как опасается женщина, могут повредить дом (он старый, 1905 года постройки).

У ребенка-инвалида соседки от лая собак постоянные головные боли. Ему требуются чистый воздух и прогулки, но из-за приюта они недоступны.

По словам пензячки, туда постоянно привозят и подкидывают животных, а владелица собирает в соцсетях деньги на их содержание. На территории уже дважды были пожары. Соседка хотела съехать и выставила свой дом на продажу, но покупатели, приходящие на осмотр, чувствуют запах, слышат собак и не соглашаются на сделку.

«Нахождение приюта создает большие неудобства для истца и других соседей, а также угрожает их безопасности, жизни и здоровью. Истица просила признать факт использования ответчиком не по целевому назначению земельного участка, признать незаконной деятельность по содержанию приюта (питомника) для бездомных животных, обязать ответчика осуществить вывоз животных с территории», - проинформировали в областном суде.

Хозяйка животных заявила, что все они ее личные и приюта нет. В 2010 году у женщины было 5 собак, о чем вышла статья в газете. После этого ей стали подбрасывать питомцев. Горожанка подтвердила, что у нее завелись крысы, но высказала предположение, что виной тому соседи, разводящие кур.

По ее словам, собаки находятся в вольерах по 2-4 особи. Всего вольеров 21, в каждом есть будки. Кошки живут в доме, где у них огороженная территория, лотки, миски и подносы с кормом. Денег на содержание всех животных пензячке не хватает, поэтому ей помогают люди.

Суд, изучив все доводы, удовлетворил иск. Содержание жилых помещений должно отвечать санитарным правилам. Кроме того, под коллективной жалобой на приют подписались 22 соседа его владелицы. Женщину обязали вывезти животных - 63 собаки и 190 кошек.

Она подала апелляционную жалобу, областной суд оставил ее без удовлетворения.