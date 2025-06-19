Из жизни

Житель Сурска встретил в городе семейство кабанов

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Житель Сурска (Городищенский район) встретил в черте города, в районе пляжа «Быки», семейство кабанов. Он снял животных на видео и выложил в Сеть.

На кадрах запечатлены 8 особей. Местные предположили, что кабаны спустились на водопой к Суре.

В Городищенском районе водятся разные животные. Так, он входит в число территорий, где в 2024 году нашли следы обитания медведя (рядом с селом Соловейка).

Также в прошлом году в объектив фотоловушки, размещенной в охотничьих угодьях в Городищенском районе, попала редкая для Пензенской области енотовидная собака.

Из леса к жителям Сурска нередко выходят пятнистые олени. На дорогах они иногда встречают стада косуль.

В октябре 2024 года в Сурске увидели верблюда. Оказалось, что это самка, ее зовут Маша. Она живет на ферме на территории бывшего пионерлагеря имени Валентины Терешковой.

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Источник — фото и видео «Подслушано Городищенский район»
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