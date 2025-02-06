Назван срок реконструкции дороги по улице Новоселов в Заре

06.02.2025 | 20:51

Реконструкцию дороги по улице Новоселов в Заре планируется провести в 2026-2027 годах. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов в четверг, 6 февраля, на выездном заседании в микрорайоне.

«Заря растет и развивается. Сюда переезжает все больше пензенцев. Стоит задача повысить транспортную доступность микрорайона. Для этого необходима реконструкция дороги по улице Новоселов», - пояснил Олег Денисов.

Он поручил городскому управлению капитального строительства актуализировать существующую проектно-сметную документацию.

Пензенцы давно жалуются на дорогу в Зарю. «Будет ли праздник и на нашей улице Новоселов? Проектно-сметная документация составлена, когда будут выделены деньги на расширение дороги? Тротуаров нет, фонарей нет, светофоров нет, зато пробка на выезде есть!», «Сколько еще машин должно разбиться при попытке обгона на двухполосной дороге зимой? Сколько пешеходов нужно сбить, потому что нет ни тротуаров, ни ограждений, ни фонарей!» - горожане оставили в соцсетях множество подобных сообщений за последние годы.

В управлении капитального строительства им отвечали: проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция дороги по ул. Новоселов, г. Пенза», разработана, заключение экспертизы получено, но сроки реализации проекта и программа, по которой будут выполнены работы, не определены.

Данным проектом предусматривалось расширение проезжей части с устройством тротуаров, наружного освещения, ливневой канализации.