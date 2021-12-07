Сетевое издание|18+|Вторник|7 дек 2021|16:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе до сих пор не определились со сроками ремонта ул. Новоселов

Печать

Жителей микрорайона Заря волнует вопрос, когда начнется реконструкция улицы Новоселов. Они надеются, что к работам приступят в 2022 году.

«Может, ремонт улицы провести силами волонтеров? Год назад я получила ответ от администрации города, что проектная документация разработана, работы начнутся в 2022 году. Это правда? Трасса отвратительная, узкая, тротуаров нет, фонарей нет, две полосы вместо четырех. Что нужно сделать жителям, чтобы начались работы?» - спросила подписчица в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко.

Ответ поступил от представителя Управления капитального строительства Пензы.

Специалист отметил, что проект действительно есть и он предусматривает установку фонарей и обустройство пешеходных зон.

«В настоящее время формируется пакет документов по проверке достоверности определения сметной стоимости для направления на экспертизу. Сроки начала реализации проекта по реконструкции дороги, срок завершения работ по объекту - не определены», - говорится в сообщении.

Также нет ясности и в том, кто профинансирует реконструкцию, а точная стоимость обновления будет известна лишь после положительного заключения экспертизы.

«Строительство муниципальных объектов осуществляется согласно градостроительному плану и по мере выделения средств из бюджета. К сожалению, учитывая предельно допустимый размер дефицита бюджета, нет возможности строительства и реконструкции всех запланированных объектов», - добавил специалист.

Ответ пензячку не удовлетворил.

«Сколько еще машин должно разбиться при попытке обгона на двухполосной дороге зимой? Сколько пешеходов нужно сбить, потому что нет ни тротуаров, ни ограждений, ни фонарей», - возмутилась она.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Кувайцев знает, спросите у него

Гость||

Давно пора сделать объездную 4-х полосную дорогу от поста ГАИ М-5 через Зарю-Нефтянник до ул.Аустрина. Район все равно будет застраиваться и развиваться.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте