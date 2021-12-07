В Пензе до сих пор не определились со сроками ремонта ул. Новоселов

07.12.2021 | 15:59

Жителей микрорайона Заря волнует вопрос, когда начнется реконструкция улицы Новоселов. Они надеются, что к работам приступят в 2022 году.

«Может, ремонт улицы провести силами волонтеров? Год назад я получила ответ от администрации города, что проектная документация разработана, работы начнутся в 2022 году. Это правда? Трасса отвратительная, узкая, тротуаров нет, фонарей нет, две полосы вместо четырех. Что нужно сделать жителям, чтобы начались работы?» - спросила подписчица в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко.

Ответ поступил от представителя Управления капитального строительства Пензы.

Специалист отметил, что проект действительно есть и он предусматривает установку фонарей и обустройство пешеходных зон.

«В настоящее время формируется пакет документов по проверке достоверности определения сметной стоимости для направления на экспертизу. Сроки начала реализации проекта по реконструкции дороги, срок завершения работ по объекту - не определены», - говорится в сообщении.

Также нет ясности и в том, кто профинансирует реконструкцию, а точная стоимость обновления будет известна лишь после положительного заключения экспертизы.

«Строительство муниципальных объектов осуществляется согласно градостроительному плану и по мере выделения средств из бюджета. К сожалению, учитывая предельно допустимый размер дефицита бюджета, нет возможности строительства и реконструкции всех запланированных объектов», - добавил специалист.

Ответ пензячку не удовлетворил.

«Сколько еще машин должно разбиться при попытке обгона на двухполосной дороге зимой? Сколько пешеходов нужно сбить, потому что нет ни тротуаров, ни ограждений, ни фонарей», - возмутилась она.