Общество

119 пензенских многодетных семей получат землю в Заре

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В Пензе нет очереди из многодетных семей, имеющих право на предоставление в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщила начальник управления градостроительства и архитектуры Анастасия Асташкина на заседании комиссии гордумы во вторник, 17 июня.

По данным на 1 мая, на учете в качестве имеющих право на получение земли состояло 119 многодетных семей.

Город может уже сейчас предоставить 47 участков. Готовится проект межевания еще 150.

По словам Асташкиной, многодетным выделяют землю в Заре - от 6 до 10 соток на заявителя.

Всего с 2011 года такие семьи получили от города 1 084 участка, из них в 2023-м - 12, в 2024-м - 25.

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