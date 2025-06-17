119 пензенских многодетных семей получат землю в Заре

17.06.2025 | 19:10

В Пензе нет очереди из многодетных семей, имеющих право на предоставление в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщила начальник управления градостроительства и архитектуры Анастасия Асташкина на заседании комиссии гордумы во вторник, 17 июня.

По данным на 1 мая, на учете в качестве имеющих право на получение земли состояло 119 многодетных семей.

Город может уже сейчас предоставить 47 участков. Готовится проект межевания еще 150.

По словам Асташкиной, многодетным выделяют землю в Заре - от 6 до 10 соток на заявителя.

Всего с 2011 года такие семьи получили от города 1 084 участка, из них в 2023-м - 12, в 2024-м - 25.