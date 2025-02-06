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Общество

Начальник областной ГАИ примет граждан в Кузнецке

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В Кузнецке начальник управления Госавтоинспекции по Пензенской области Денис Канайкин проведет выездной прием граждан.

На вопросы кузнечан об обеспечении безопасности дорожного движения он ответит во вторник, 11 февраля, с 11:00 до 12:00, сообщили в управлении ГАИ УМВД РФ по области.

Прием пройдет в доме № 17 на улице Комсомольской.

Желающим обратиться к Денису Канайкину требуется предварительно записаться по телефону 8(8412) 599-105.

Ранее начальник областной ГАИ проводил личный прием граждан в Пензе. Он состоялся 8 октября 2024-го.

Подполковник полиции Денис Анатольевич Канайкин был назначен начальником Управления Госавтоинспекции Пензенской области приказом министра внутренних дел России от 11 сентября 2024 года.

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Источник — фото областной ГАИ
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