Сквер «Кукушка» не планируют обновлять полностью

15.09.2025 | 18:32

В сквере «Кукушка», расположенном в центре Пензы, поменяют только плитку, сообщили в управлении ЖКХ.

Ремонт покрытия намечен на текущую осень. По словам замглавы администрации Ильдара Усманова, УЖКХ разработало проектно-сметную документацию, она прошла государственную экспертизу на достоверность определения сметной стоимости.

«Если по срокам взять, то примерно до середины ноября работы там будут закончены», - добавил чиновник.

Горожане, узнав о запланированном ремонте, высказали мнение, что в зеленой зоне нужно кроме покрытия обновить скамейки, бордюры, лампы, прилегающие тропинки, клумбы и лестницы.

Однако таких намерений у города нет. «В планах работ по ремонту плиточного покрытия в сквере «Кукушки» лишь замена плитки с бордюрным камнем», - сообщил представитель управления ЖКХ в комментариях телеграм-канала PenzaInform.