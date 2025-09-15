Сетевое издание|18+|Понедельник|15 сен 2025|23:05
Общество

Квартира недели в ЖК «Баланс»: выгода почти миллион рублей

Только на неделе с 15 по 21 сентября получить ключи от 3-комнатной квартиры в жилом комплексе «Баланс» в Пензе можно с выгодой в 968 627 рублей.

В акции «Время выгодных решений» принимает участие квартира площадью 97,5 кв. м на самом верхнем, 17-м этаже кирпичного дома комфорт-класса.

Из спален, окна которых выходят на запад, будет приятно наблюдать за закатами. Комнаты изолированные, есть место для просторного гардероба, а также возможность обустроить основной и гостевой санузлы.

В двух минутах ходьбы - крупнейший торгово-развлекательный центр Пензы. Сам район имеет развитую инфраструктуру, что важно для комфортного проживания большой семьи.

Дом сдан, поэтому ключи вручаются сразу после заключения сделки.

Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате.

Записаться на консультацию можно здесь.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

