В селе Засечном мотоциклист сбил пешехода

Днем в воскресенье, 14 сентября, на въезде в село Засечное Пензенского района случилось ДТП с участием пешехода и мотоциклиста.
Предварительно установлено, что в 13:55 вблизи пересечения улиц Сухумской и Олимпийской 30-летний водитель Yamaha сбил 59-летнюю женщину.
Она получила травмы и была госпитализирована.
Мотоциклист тоже пострадал, но медики оказали ему помощь на месте и отпустили.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀