В селе Засечном мотоциклист сбил пешехода

15.09.2025 | 11:25

Днем в воскресенье, 14 сентября, на въезде в село Засечное Пензенского района случилось ДТП с участием пешехода и мотоциклиста.

Предварительно установлено, что в 13:55 вблизи пересечения улиц Сухумской и Олимпийской 30-летний водитель Yamaha сбил 59-летнюю женщину.

Она получила травмы и была госпитализирована.

Мотоциклист тоже пострадал, но медики оказали ему помощь на месте и отпустили.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.