На улице Минской 78-летний водитель сбил 82-летнего пешехода

В Пензе, на улице Минской, в ДТП с легковым автомобилем пострадал 82-летний пешеход. Авария случилась днем в воскресенье, 14 сентября.

По данным ГАИ, в 14:20 мужчину сбил 78-летний пенсионер на ВАЗ-2107.

Пешеход получил травмы, его госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в Госавтоинспекции.

