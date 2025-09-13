Под Кузнецком насмерть сбили 55-летнюю женщину

13.09.2025 | 11:01

Вечером в пятницу, 12 сентября, в Кузнецком районе случилось смертельное ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, в 21:08 на 6-м километре дороги - подъезде к Кузнецку с восточной стороны - «Лада-Калина» под управлением 50-летней автолюбительницы сбила 55-летнюю женщину.

От полученных повреждений та скончалась на месте ДТП.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

