В Кузнецке два подростка на питбайке столкнулись с «Нивой»

15.09.2025 | 10:45

Вечером в воскресенье, 14 сентября, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием подростков.

По предварительным данным, в 20:25 на улице Маяковского столкнулись питбайк Kayo и автомобиль «Нива». За рулем первого находился 14-летний мальчик, второго - 38-летний мужчина.

В результате аварии питбайкер и его 16-летний пассажир получили травмы. Обоим потребовалась госпитализация.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Аналогичная авария случилась в Кузнецке 6 сентября. На улице Кирова дорогу не поделили 18-летний юноша на Motoland и 19-летний водитель «Лады-Гранты». Мотоциклист оказался в больнице.