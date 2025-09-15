На ул. Циолковского водитель «Лады» сбил женщину: момент ДТП

15.09.2025 | 16:24

В понедельник, 15 сентября, на улице Циолковского в Пензе на пешеходном переходе сбили женщину. Момент аварии попал на камеру регистратора одного из автомобилистов, запись выложили в Сеть.

На кадрах видно, как горожанка подошла к зебре, посмотрела налево и, убедившись, что ее пропускает водитель в первой полосе, уверенным шагом начала переходить дорогу, глядя прямо. На второй полосе ее сбила «Лада-Калина».

По словам очевидцев, это случилось в 10:40.

Официальной информации о ДТП пока нет. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГАИ.

Днем ранее в Засечном мотоциклист сбил 59-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Ее госпитализировали. Видео с моментом ДТП также попало в Сеть.