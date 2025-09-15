Мотоциклист сбил пешехода: появилась запись момента аварии в Засечном

15.09.2025 | 13:12

В Сети появилась запись момента аварии с участием мотоциклиста, которая случилась днем в воскресенье, 14 сентября, на въезде в село Засечное Пензенского района.

Как уже сообщалось, в 13:55 вблизи пересечения улиц Сухумской и Олимпийской, у ТЦ «Парус», 30-летний водитель Yamaha сбил 59-летнюю женщину.

На кадрах видно, что она пересекала дорогу в неположенном месте. Автомобилисты, ехавшие во второй полосе, пропустили пешехода, мотоциклист, набравший скорость после перекрестка, буквально снес женщину, когда она уже почти добралась до тротуара.

Впоследствии пострадавшую госпитализировали с травмами.

Водителю, слетевшему с мотоцикла, медики оказали помощь на месте, доставка в больницу не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.