Специалисты «Пензавтодора» начали менять дорожные знаки на водоналивных блоках, установленных на спусках с мостов и подъемах на них.

Водоналивные блоки около мостов начали приводить в порядок

Блоки являются элементами барьерного ограждения, их можно наполнять как водой, так и песком. Они устойчивы и ударопрочны.

«Заполнение конструкций водой значительно улучшает их амортизационные свойства, что минимизирует риск повреждений транспортных средств в случае аварийных ситуаций», - сообщили в «Пензавтодоре».

Водоналивные блоки около мостов начали приводить в порядок

Водоналивные блоки около мостов начали приводить в порядок

Блоки очистили от рисунков, оставленных вандалами. Старые наклейки, частично поврежденные, отодрали и заменили новыми.

Водоналивные блоки около мостов начали приводить в порядок

Водоналивные блоки около мостов начали приводить в порядок

11 сентября коммунальщики закрасили надписи, оставленные вандалами на подпорных стенах Бакунинского моста и Бауманского путепровода. Для закрашивания постарались подобрать близкий к исходному цвет.

Источник — фото «Пензавтодора»
