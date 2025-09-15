Среднеелюзанцу ужесточили наказание за пьяную езду

15.09.2025 | 14:07

30-летнему жителю Средней Елюзани Городищенского района ужесточили наказание за пьяную езду.

1 мая этого года нетрезвый мужчина доехал на Toyota Corolla от своего дома до села Чаадаевка, где его остановили сотрудники ГАИ. Они отстранили водителя от управления, однако пройти медосвидетельствование на состояние опьянения тот отказался.

При этом мужчина уже имел непогашенную судимость за аналогичное преступление. В 2024 году ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ, запретив садиться за руль в течение 2 лет. Однако на путь исправления сельчанин не встал.

На этот раз районный суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно, права забрали также на 2 года.

Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и внесла представление о его ужесточении до 1 года реального лишения свободы в колонии-поселении.

Как сообщили в Пензенском областном суде, коллегия по уголовным делам сочла возможным внести изменение. Теперь приговор вступил в силу.