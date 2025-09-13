В ГАИ прокомментировали ДТП с юным самокатчиком на ул. Кулакова

13.09.2025 | 12:04

Стали известны подробности ДТП на улице Кулакова в Пензе, которое случилось в пятницу, 12 сентября.

По предварительным данным, в 15:30 там столкнулись «Лада-Гранта» с 37-летним водителем и электросамокат Kugoo, которым управлял 16-летний подросток.

«В результате происшествия водитель СИМ получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Сети опубликовали кадры с места ДТП. На них видно, что у машины измята правая задняя дверь и выбито стекло. По словам очевидцев, самокатчик сломал ногу и пару зубов.