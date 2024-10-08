Начальник областной Госавтоинспекции примет граждан

08.10.2024 | 15:55

Руководитель областной Госавтоинспекции Денис Канайкин проведет выездной прием граждан.

Он пройдет в четверг, 10 октября, на Пушкина, 10, в Пензе с 15:00 до 16:00.

Денис Канайкин ответит на вопросы граждан, которые касаются обеспечения безопасности дорожного движения, уточнили в ведомстве.

Подполковник полиции Денис Анатольевич Канайкин был назначен начальником Управления Госавтоинспекции Пензенской области приказом министра внутренних дел России от 11 сентября 2024 года.

9 октября в региональной приемной Президента РФ на Московской, 110, личный прием граждан по вопросам защиты их прав проведет прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков. Необходимо было предварительно записаться до 12:00 8-го числа.