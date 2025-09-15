Сетевое издание|18+|Понедельник|15 сен 2025|16:11
Общество

Пензенцы массово получили штрафы за выезды на встречную полосу

В Пензе сотрудники ГАИ провели мероприятие «Встречная полоса». Они искали нарушителей на дорогах.

Пензенцы массово получили штрафы за выезды на встречную полосу

«Статистика свидетельствует, что наибольшее количество ДТП происходит по причине несоблюдения водителями правил движения, в том числе связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения», - сообщил зам. начальника отдела областной ГАИ Евгений Калишин.

Пензенцы массово получили штрафы за выезды на встречную полосу

Во время рейда инспекторы составили на автомобилистов 134 административных материала. За данное нарушение грозит штраф в размере 7 500 рублей либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Пензенцы массово получили штрафы за выезды на встречную полосу

Пензенцев просят быть осторожнее, не торопиться обгонять другие автомобили и помнить, что рискованный маневр может стоить жизни.

Ранее в Сети появился момент смертельного ДТП на трассе М-5 в Бессоновском районе, недалеко от села Кижеватово. Водитель Audi пошел на обгон грузовика и выехал на полосу встречного движения.

Источник — видео и фото областной ГАИ
