Пензенцы массово получили штрафы за выезды на встречную полосу

15.09.2025 | 15:31

В Пензе сотрудники ГАИ провели мероприятие «Встречная полоса». Они искали нарушителей на дорогах.

«Статистика свидетельствует, что наибольшее количество ДТП происходит по причине несоблюдения водителями правил движения, в том числе связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения», - сообщил зам. начальника отдела областной ГАИ Евгений Калишин.

Во время рейда инспекторы составили на автомобилистов 134 административных материала. За данное нарушение грозит штраф в размере 7 500 рублей либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Пензенцев просят быть осторожнее, не торопиться обгонять другие автомобили и помнить, что рискованный маневр может стоить жизни.

Ранее в Сети появился момент смертельного ДТП на трассе М-5 в Бессоновском районе, недалеко от села Кижеватово. Водитель Audi пошел на обгон грузовика и выехал на полосу встречного движения.