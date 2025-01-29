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Общество

Врач: В холода следует отказаться от сахара и фастфуда

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Соблюдение нескольких несложных правил позволит укрепить иммунитет в холодное время года. Их перечислила «Известиям» главврач Европейского медицинского центра (ЕМС) Розанна Гардашник.

Так, очень важно соблюдать режим сна и избегать стрессов.

«Во время сна нейроны уменьшаются в размере и происходит отток токсинов из мозга. Также во время сна вырабатываются цитокины, которые участвуют в иммунном ответе, соматотропный гормон, необходимый для регенерации клеток, и гормон кортизол, который помогает справляться со стрессом», - объяснила эксперт.

Стрессы, по ее словам, истощают запас кортизола, в связи с чем организм хуже справляется с переохлаждением и инфекциями.

Еще одно важное правило: в сезон ОРВИ следует потребление сахара, который негативно влияет на функцию лимфоцитов, и богатый трансжирами фастфуд.

Розанна Гардашник напомнила, что в холода высока потребность в витамине С, поэтому следует включить в меню клюкву, шиповник, цитрусовые, квашеную капусту. Важную роль в защите иммунитета играют чеснок и имбирь.

«Важно потреблять и продукты с высоким содержанием альфа-липоевой кислоты (шпинат, брокколи, субпродукты и печень): они обеспечат организм глутатионом - главным антиоксидантом, необходимым для работы иммунитета», - добавила Гардашник.

Также она рекомендовала включать в рацион йодированную соль, морепродукты, морскую рыбу и орехи, в особенности грецкие и миндаль - они обладают высокой питательной ценностью и способностью поддерживать уровень энергии.

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