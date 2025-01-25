Гастроэнтеролог: Большое количество съеденных орехов - удар по печени

25.01.2025 | 12:30

Регулярное употребление орехов сокращает риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта и онкологических заболеваний, положительно влияет на гормональную систему, оказывает противовоспалительный и антиоксидантный эффект и снижает уровень стресса.

Об этом рассказала гастроэнтеролог пензенской поликлиники № 1 Анастасия Акжигитова. Ее рекомендации опубликовало Министерство здравоохранения Пензенской области.

Врач отметила, что орехи входят в группу условных «заменителей мяса»: они богаты белком, жирами, фолиевой кислотой и полезной клетчаткой. Кроме того, в них содержится L-аргинин, способствующий снижению кровяного давления и благотворно влияющий на сосуды.

«Орехи имеют достаточно высокую калорийность, они вполне подойдут как для дневного перекуса, поддержания энергии, так и для добавки в различные блюда», - подчеркнула Анастасия Акжигитова.

Она назвала оптимальную суточную норму этого продукта - около 20-30 г, максимум 50 г. Для поддержания здоровья достаточно 5 грецких орехов, миндаля или фундука - по 10, а кедровых можно съесть полную столовую ложку.

Гастроэнтеролог предупредила: из-за большой концентрации жирных масел значительное превышение нормы может стать серьезным ударом по печени. Следствиями станут нарушение желчеотделения, боль в правом подреберье, диарея.

«Придерживайтесь принципа сбалансированного питания, и тогда орехи принесут вам пользу», - рекомендовала Анастасия Акжигитова.