Врач: Использование чужих наушников отрицательно влияет на здоровье

09.09.2025 | 08:00

Использование чужих наушников, особенно внутриканального типа, может негативно повлиять на здоровье, предупредила врач-оториноларинголог Марина Евсюкова.

В беседе с изданием «Газета.ru» она пояснила: при использовании чужого девайса велик риск попадания вирусов и бактерий, что способно привести к воспалению наружного слухового прохода, в результате чего происходит временное снижение слуха.

Поэтому не следует пользоваться чужими наушниками и отдавать свои.

«Для сохранения слуха важно придерживаться правил слуховой гигиены. Рекомендуется контролировать уровень громкости при прослушивании в наушниках музыки, фильмов. Как правило, современные устройства сообщают пользователю, когда происходит превышение допустимого уровня звука: важно учитывать эти предупреждения», - добавила врач.

Ранее врач-отоларинголог Антон Ризаев порекомендовал не использовать ватные палочки для чистки ушей, так как данный способ может негативно повлиять на здоровье. По мнению медика, скопление серы нужно убирать намыленным мизинцем во время мытья головы.