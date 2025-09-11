Флюорография в больнице Евграфова стала более безопасной

11.09.2025 | 09:10

В Пензе в областной психиатрической больнице имени К. Р. Евграфова установили новый цифровой рентгеновский аппарат.

Оборудование появилось в отремонтированном помещении. Как пояснили в региональном минздраве, старый аппарат имел недостатки: приходилось долго ожидать результатов, кроме того, у него было большое излучение.

«Новая цифровая установка решает эти проблемы. Исследования можно проводить чаще, при этом снижается нагрузка на пациентов, а снимки получаются высокого качества», - рассказала главный врач больницы Светлана Митрошина.

Исследования будут назначать пациентам, находящимся как на амбулаторном, так и на стационарном лечении.

Флюорография помогает диагностировать различные болезни легких на ранних стадиях.