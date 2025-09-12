Общество

В Земетчинской районной больнице установили компьютерный томограф

В здании терапевтического корпуса Земетчинской районной больницы, где сделали капитальный ремонт, установили компьютерный томограф.

На закупку аппарата направили более 60 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минздрава Пензенской области.

«Наши врачи-рентгенологи совместно с рентген-лаборантами уже прошли обучение по эксплуатации оборудования. Теперь они обладают профессиональными компетенциями для проведения компьютерной томографии различных анатомических областей, интерпретации КТ-изображений в различных режимах реконструкции и так далее», - рассказал заместитель главного врача по лечебной части больницы Александр Андреев.

Исследования на томографе начнут проводить после получения лицензии, дающей кабинету КТ право на медицинскую деятельность.

Заметчинская больница стала очередным районным медучреждением, где появились компьютерные томографы. Ранее аппараты установили в Сердобской ЦРБ имени А. И. Настина, Нижнеломовской ЦРБ, Каменской ЦРБ имени Г. М. Савельевой, Пензенской районной больнице. 2 томографа работают в Кузнецкой ЦРБ.

Источник — фото минздрава
