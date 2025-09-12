В Пензенской области врачи впервые провели фиброуретеролитотрипсию

12.09.2025 | 10:04

В урологическом отделении № 1 областной больницы им. Бурденко впервые в регионе выполнили фиброуретеролитотрипсию с лазерной эндопиелотомией - дробление камней мочеточника и почки при помощи гибкого эндоскопа с устранением нарушений свободного оттока мочи.

Операцией руководил кандидат медицинских наук, врач-уролог высшей квалификационной категории, завотделением Михаил Миронов.

«Операция выполнена возрастной тучной пациентке с «вколоченным» камнем мочеточника, блоком левой почки и стриктурой ЛМС (сужение в области перехода почечной лоханки в мочеточник. - Прим. ред.) на фоне длительного стояния конкремента (камня. - Прим. ред).

Жестким уретероскопом не удалось визуализировать камень из-за изгибов и сужения мочеточника. «Гибкая» оптика фиброскопа позволила подойти и точно контролировать подведение лазера к любой части конкремента, а установленный мочеточниковый кожух помог путем активной ирригации (процедура введения жидкости в полость организма для очищения, лечения. - Прим. ред.) удалить наружу все фрагменты камня», - процитировали в телеграм-канале больницы Михаила Миронова.

Ранее в Пензенской области впервые провели операцию по эндопротезированию первого плюснефалангового сустава. Работу проделали травматологи клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина.