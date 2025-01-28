В 2025 году в Пензенской области могут запустить наземное метро

28.01.2025 | 16:27

В Пензенской области планируется поэтапный запуск наземного метро. Реализацию проекта «Сурские радиусы» обсудили в региональном правительстве во вторник, 28 января.

На первом этапе (2025 год) предполагается организовать движение 13 дополнительных электричек на участке Бессоновка - Пенза-I - Заречный - Селикса. После этого общее количество пригородных поездов увеличится до 22.

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги уточнили, что время в пути между Бессоновкой и Пензой-I составит 20 минут, между Селиксой и Пензой-I - 15 минут.

На втором этапе (2027-2028 годы) состоится запуск 24 пригородных поездов на участке Пяша - Пенза-I. От одного пункта до другого можно будет добраться за 20 минут.

Третий этап (2030 год) предполагает продление маршрута Пяша - Пенза-I до станции Кривозеровка.

Воплощение идеи потребует открытия новых остановочных пунктов, обеспечения соответствующей пассажирской инфраструктуры, синхронизации расписания автобусов и поездов.

«Целесообразность реализации проекта обусловлена реконструкцией автодороги в районе ул. Ерик, что на ближайшие 3 года приведет к снижению транспортной доступности ряда населенных пунктов региона, в частности Пензы и Заречного», - отметили в пресс-службе.