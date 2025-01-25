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Общество

В районе улицы Ерик в Пензе готовятся переносить коммуникации

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В субботу, 25 января, комиссия во главе с министром строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Александром Гришаевым оценила ход реконструкции дороги с переустройством путепровода через железнодорожные пути в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка.

В районе улицы Ерик в Пензе готовятся переносить коммуникации

Указанный участок имеет низкую пропускную способность и ненормативные подмостовые габариты.

Работы, запланированные в несколько этапов, начались в ноябре 2024 года и должны завершиться в 2027-м. После их окончания появятся 4 полосы движения по 3,5 метра каждая, а высота в месте пересечения с железной дорогой достигнет 4,5 метра.

Сейчас на объекте идет подготовка к переносу коммуникаций.

В районе улицы Ерик в Пензе готовятся переносить коммуникации

«После того как этот процесс завершится, начнется забивка буронабивного шпунта, который будет являться подпорной стенкой для временной объездной железной дороги», - рассказали в пресс-службе регионального минстроя.

Оценив ситуацию, министр указал представителям подрядных организаций на строгое соблюдение графика.

В конце ноября Александр Гришаев пояснил, почему реконструкцию путепроводов и дороги нельзя было совместить с модернизацией Бакунинского моста. По его словам, во-первых, объекты капиталоемкие и получить такое количество средств одновременно просто нереально. Во-вторых, эти виды работ нельзя совместить по технологии. Третья причина - пришлось бы закрыть почти все движение и пензенцы лишились бы возможности попасть на правобережье.

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Источник — фото областного минстроя
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