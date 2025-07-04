Общество

Мошенники обновили схему обмана с «перерасчетом пенсии»

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Выявлена новая схема обмана, направленная против пенсионеров. Сначала мошенники убеждают сделать перерасчет пенсии, затем от имени сотрудников силовых ведомств выманивают крупные суммы под видом «защиты сбережений», рассказали в ВТБ.

Мошенники звонят по телефону и под видом социальных работников или сотрудников госучреждений убеждают пенсионера обратиться в МФЦ якобы для перерасчета пенсии. Когда ничего не подозревающая жертва действительно приходит в многофункциональный центр, реальные сотрудники разъясняют, что никакого перерасчета не требуется, звонили мошенники.

На этом схема обмана не заканчивается. Через некоторое время пенсионеру снова поступает звонок - теперь якобы от сотрудников ФСБ. Злоумышленники утверждают, что им из многофункционального центра передали информацию о попытке обмана пенсионеров и они ведут расследование. Псевдосотрудник силового ведомства запугивает жертву и уговаривает «защитить деньги» - перевести их на «специальный счет».

«Преступники разработали многошаговую комбинацию, играя на самых болезненных страхах пожилых людей - потере сбережений и доверии к государству. Сначала они имитируют заботу о пенсионных правах, затем, маскируясь под защитников, сами же и обкрадывают жертв. Важно помнить: ни ФСБ, ни другие госорганы никогда не требуют переводить деньги по телефону, чтобы их сберечь», - подчеркнул вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

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