В Пензе железнодорожник премировал рабочих и забирал деньги

03.07.2025 | 10:04

В Пензе 52-летний железнодорожник может лишиться свободы за мошенничество. Он добивался премий для своих подчиненных, а потом забирал вознаграждение себе.

С 2022 по 2023 год мужчина указывал в документах, что его работники трудились в праздники и выходные (хотя на самом деле никто на смены не выходил).

«Впоследствии они получили денежные доплаты на общую сумму более 37 000 рублей, которые и передали руководителю-злоумышленнику», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Затем железнодорожник еще дважды просил премии для своего подчиненного и таким же образом получил более 6 000 рублей.

Когда обман раскрылся, на мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы, сейчас он находится под обязательством о явке.