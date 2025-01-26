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Общество

В Пензе согласовали облик еще одной школы в Дальнем Арбекове

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Администрация Пензы опубликовала постановление о согласовании архитектурного облика школы в 7-м микрорайоне Арбеково.

Общая площадь нового образовательного учреждения составит 21 885,5 кв. м. Здание будет высотой в три этажа. Рассчитано оно на 1 100 учащихся.

Объект построят рядом с ЖК «Арбековская застава», ближе к улице Ульяновской. К работам планируют приступить в этом году.

Ранее в Пензе определили архитектурный облик другой школы в Дальнем Арбекове. Ее хотят возвести недалеко от ЖК «Лугометрия».

Общая площадь объекта поменьше - 13 209,85 кв. м. У здания будет переменная этажность, у самой высокой части три этажа.

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