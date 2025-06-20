Стали известны итоги ЕГЭ-2025 по физике и обществознанию

20.06.2025 | 14:40

В Пензенской области подвели итоги ЕГЭ-2025 по физике и обществознанию. Общее число стобалльников в регионе выросло до 25.

ЕГЭ по физике в основной день сдавал 801 участник, средний балл оказался немного ниже, чем в прошлом году, и составил 61,1, сообщили в министерстве образования. Это связали с увеличением общего количества выпускников, выбравших предмет, и разным уровнем их подготовки.

100 баллов набрали 3 человека: девочки из школы № 8 г. Кузнецка и Губернского лицея, а также мальчик из школы № 74 г. Пензы.

В ЕГЭ по обществознанию в основной срок приняли участие 2 046 выпускников. Высокий результат показали 10,5%. 4 человека набрали 98 баллов. Максимального результата не удалось показать никому.

Ранее стали известны предварительные итоги ЕГЭ по истории, химии и литературе. По первому предмету 100 баллов набрал только выпускник лицея № 14, по второму - 15 человек (из гимназии № 13, Губернского лицея, лицея № 14 и др.), по третьему - выпускница школы № 60.

На профильной математике высший результат получили 2 выпускника Губернского лицея.

100 баллов по русскому языку набрали двое мальчиков (школа № 69, лицей № 73 г. Пензы) и одна девочка (школа села Татарский Канадей Кузнецкого района).