В Пензе планируют построить новый аэровокзал

20.06.2025 | 09:53

Губернатор Олег Мельниченко сообщил главе «Аэрофлота» Сергею Александровскому о планах простроить в Пензе новый аэровокзал к 2028 году.

Сергей Александровский посетил стенд региона на Петербургском международном экономическом форуме.

«Если сейчас перевозим 360 тысяч пассажиров в год, то, нарастив возможности, сможем 700 тысяч», - уточнил Олег Мельниченко.

Воздушный транспорт популярен среди пензенцев, наиболее востребованные направления - Москва и Санкт-Петербург, сообщили в областном правительстве.

«Глава «Аэрофлота» поддержал нашу амбициозную идею по строительству нового аэровокзала. Проект значительно укрепит позиции региона как транспортного узла», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Намерение построить новый аэровокзал планируется закрепить подписанием соглашения в рамках ПМЭФ.