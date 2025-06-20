В Пензе планируют построить новый аэровокзал

Губернатор Олег Мельниченко сообщил главе «Аэрофлота» Сергею Александровскому о планах простроить в Пензе новый аэровокзал к 2028 году.
Сергей Александровский посетил стенд региона на Петербургском международном экономическом форуме.
«Если сейчас перевозим 360 тысяч пассажиров в год, то, нарастив возможности, сможем 700 тысяч», - уточнил Олег Мельниченко.
Воздушный транспорт популярен среди пензенцев, наиболее востребованные направления - Москва и Санкт-Петербург, сообщили в областном правительстве.
«Глава «Аэрофлота» поддержал нашу амбициозную идею по строительству нового аэровокзала. Проект значительно укрепит позиции региона как транспортного узла», - подчеркнул Олег Мельниченко.
Намерение построить новый аэровокзал планируется закрепить подписанием соглашения в рамках ПМЭФ.
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