Новый аэровокзал в Пензе: глава Росавиации поддержал проект

20.06.2025 | 14:21

В пятницу, 20 июня, произошло историческое для Пензенской области событие: в присутствии главы Росавиации Дмитрия Ядрова губернатор Олег Мельниченко и акционер аэропорта Пензы Дмитрий Денисов подписали соглашение о намерениях построить новый аэровокзал.

По словам губернатора, это один из знаковых инвестпроектов региона, представленный на ПМЭФ-2025.

Общая площадь аэровокзала превысит 10 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций с учетом необходимой инфраструктуры может составить до 5 миллиардов рублей.

«Аэровокзал рассчитан на пропускную способность не менее 400 пассажиров в час на внутренних воздушных линиях и не менее 200 - на международных. В год пассажиропоток составит до 700 тысяч человек», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

На заявленную мощность аэропорт сможет выйти к 2030 году. По словам губернатора, «Аэрофлот» подтвердил готовность рассмотреть заявки на новые рейсы.

«Глава Росавиации поддержал наш проект», - резюмировал Олег Мельниченко.