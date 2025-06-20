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Общество

Новый аэровокзал в Пензе: глава Росавиации поддержал проект

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В пятницу, 20 июня, произошло историческое для Пензенской области событие: в присутствии главы Росавиации Дмитрия Ядрова губернатор Олег Мельниченко и акционер аэропорта Пензы Дмитрий Денисов подписали соглашение о намерениях построить новый аэровокзал.

Новый аэровокзал в Пензе: глава Росавиации поддержал проект

По словам губернатора, это один из знаковых инвестпроектов региона, представленный на ПМЭФ-2025.

Общая площадь аэровокзала превысит 10 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций с учетом необходимой инфраструктуры может составить до 5 миллиардов рублей.

Новый аэровокзал в Пензе: глава Росавиации поддержал проект

«Аэровокзал рассчитан на пропускную способность не менее 400 пассажиров в час на внутренних воздушных линиях и не менее 200 - на международных. В год пассажиропоток составит до 700 тысяч человек», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

На заявленную мощность аэропорт сможет выйти к 2030 году. По словам губернатора, «Аэрофлот» подтвердил готовность рассмотреть заявки на новые рейсы.

Новый аэровокзал в Пензе: глава Росавиации поддержал проект

«Глава Росавиации поддержал наш проект», - резюмировал Олег Мельниченко.

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Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
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