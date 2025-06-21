Дмитрий Лаврентьев инвестирует в строительство овощехранилища

21.06.2025 | 14:08

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о заключении инвестиционного соглашения по строительству современного овощехранилища. Объект хотят возвести в селе Колышлейка Пензенского района.

Документ подписали глава региона и учредитель проекта, предприниматель Дмитрий Лаврентьев. Объем инвестиций составит 1,2 миллиарда рублей. Строительство стартует в 2026 году, ввод первой очереди намечен на 2027-й, а сдача объекта в эксплуатацию – на 2028-й.

Проект позволит создать 80 высокотехнологичных рабочих мест. Овощехранилище оснастят передовыми технологиями, включая систему климат-контроля, и обеспечат удобной логистикой.

«Агрофирма планирует построить картофелехранилище емкостью 20 тысяч тонн. Уверен, что это перспективный проект. Объемы производства картофеля нужно увеличивать, спрос на него будет», - сообщил Олег Мельниченко.

«Строительство современного овощехранилища – важный шаг для обеспечения продовольственной безопасности региона и повышения конкурентоспособности местных сельхозпроизводителей. Мы используем передовые технологии, которые позволят сохранить качество продукции и минимизировать потери. Уверен, что этот проект будет успешным и принесет пользу как аграриям, так и потребителям», - добавил Дмитрий Лаврентьев.

Проект имеет стратегическое значение для развития экономики региона и агропромышленного комплекса. Современное овощехранилище поможет пензенским сельхозпроизводителям значительно увеличить сроки хранения продукции, снизить потери урожая и обеспечить стабильные поставки на рынок свежих овощей высокого качества. Это, в свою очередь, будет способствовать росту доходов сельхозпредприятий, развитию перерабатывающей промышленности и созданию новых рабочих мест.

Кроме того, реализация проекта положительно скажется на развитии инфраструктуры села Колышлейка.