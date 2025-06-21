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Общество

Лестница на Красной не будет доступной для маломобильных людей

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В Пензе ремонт лестницы на улице Красной не предусматривает установку пандусов. Причины объяснили в управлении ЖКХ.

К реконструкции приступили 11 июня. Подрядчику предстоит демонтировать и вывезти старые ступени, обустроить подстилающий и выравнивающий слои с армированием, подготовить бетонное основание, установить новые ступени из вибропрессованного камня толщиной 150 мм вручную (на клей) и металлические ограждения, благоустроить газон.

Но людей интересуют прежде всего пандусы. «Для маломобильных лестница будет доступна? Или как на Тропе здоровья - одни ступени?» - поинтересовался пензенец в телеграм-канале главы города Олега Денисова.

Ему ответил представитель управления ЖКХ.

«В сложившейся застройке при сложном рельефе, где продольный уклон лестничных маршей в районе улицы Красной составляет более 80 градусов, обустроить пандусами лестничный марш согласно требованиям п. 5.1.7. и п. 5.1.14. СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» невозможно», - написал он.

Лестницы на Тропе здоровья тоже не оборудованы пандусами, что возмущает горожан. Прогулочная зона становится недоступной для родителей с колясками или людей с ограниченными возможностями здоровья.

«В рамках капитального ремонта Тропы здоровья устройство пандусов не предусмотрено проектом», - ответил на жалобы людей представитель управления капитального строительства города.

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