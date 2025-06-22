23 июня пензенцев ждет пасмурный понедельник

В понедельник, 23 июня, пензенцев ждет пасмурный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.
Ночью термометры покажут +6...+11 градусов, днем воздух разогреется до +17...+22. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 13 метров в секунду.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ранее начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова сообщила, что в начале недели в регионе немного потеплеет.
«В понедельник атмосферное давление повысится, осадки прекратятся», - отметила она.
23 июня в народном календаре - Знамения Тимофея. Предки верили, что ясная погода в этот день предвещает похолодание и плохой урожай.
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