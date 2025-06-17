Экономика

В Пензенской области снизился объем жилищного строительства

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Объем жилищного строительства в Пензенской области за первые 5 месяцев 2025 года составил 304,9 тыс. кв. м. Это 84,9% к соответствующему периоду 2024-го, сообщили в Пензастате.

За январь - май доля индивидуального жилищного строительства в общем вводе определена как 64,5%. Население возвело 1 514 домов (общая площадь - 196,7 тыс. кв. м). Это на 9,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Юрлица ввели в эксплуатацию 63 дома (общая площадь жилых помещений - 108,1 тыс. кв. м). Это 75,9% к соответствующему периоду прошлого года.

Ранее в Пензе подсчитали, что в 2024 году в среднем на одного горожанина приходилось 37,2 кв. м жилья. Этот показатель выше, чем среднеобластной (35,5 кв. м).

По данным статистики, по общей площади жилых помещений на одного человека Пенза опережает многие административные центры соседних регионов. К примеру, в Ульяновске показатель в прошлом году составил 33,1 кв. м, в Самаре - 32 кв. м, в Саратове - 30 кв. м, в Саранске - 27,1 кв. м.

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