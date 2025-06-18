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«Рисан» намерен ввести ЖК «Соседи» на Минской в этом году

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Строительная группа «Рисан» планирует ввести в эксплуатацию жилой комплекс «Соседи» на улице Минской в Пензе до конца 2025 года.

На конец мая готовность проекта оценивалась уже в 83%, хотя плановый срок сдачи - II квартал 2026-го. Внешне дом выглядит уже почти завершенным, но внутри и на территории продолжается активная работа.

Жилой комплекс расположен в удобной для жизни части Ближнего Арбекова. От дома удобно выезжать на Минскую и Ульяновскую. Детский сад и школа находятся в 400 метрах.

Строительная группа «Рисан» меняет близлежащую среду, в которой возводится строение.

Уже оборудован отдельный въезд на парковку, установлена крытая контейнерная площадка, проложены асфальтированные тротуары, расчищен от кустарников и мусора и засеян травой луг под окнами. У дома напротив за счет компании установлены новые игровые элементы и благоустроена детская площадка. В 10 минутах ходьбы находится Парк времен, также созданный строительной группой «Рисан».

В самом жилом комплексе будет закрытый двор только для жителей, где предусмотрено несколько функциональных зон, разделенных озеленением. Это место для отдыха с парклетом и качелями для взрослых, площадки для малышей и детей постарше, спортивная зона, прогулочные маршруты для родителей с колясками.

На всей территории, включая двор, холл и пути к квартирам, будет создана безбарьерная среда, которая сделает передвижение максимально комфортным. Собственная система безопасности «Рисан» минимизирует нахождение посторонних - этому способствуют видеонаблюдение 24/7, ключи с защитой от копирования и виртуальные консьержи.

Холлы жилого комплекса будут выполнены в теплых и дружелюбных оттенках. В них предусмотрены санузлы для жителей, зоны ожидания с мягкой мебелью, колясочные. Дополнительные места для хранения велосипедов и колясок будут в паркинге.

Квартиру в жилом комплексе «Соседи» от «Рисана» можно приобрести по цене от 2,9 млн рублей, а стоимость комбо с кладовой и местом в подземном паркинге начинается от 4,3 млн.

Доступны виртуальные туры. Можно посмотреть в объеме будущую квартиру, пока дом еще достраивается.

Все планировки с ценами есть на сайте risan-penza.ru. Чтобы подобрать квартиру и узнать детали, нужно позвонить по телефону +7 (8412) 51-51-51.

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