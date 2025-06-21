Стал известен прогноз погоды в Пензенской области на 22 июня

21.06.2025 | 16:26

В Пензенской области в ночь на воскресенье, 22 июня, местами пройдет дождь с грозой. Температура опустится до +7…+12 градусов, рассказали в Приволжском УГМС.

Утром ожидается пасмурная погода, около +15 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, местами прогнозируется кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер подует с северо-запада, с порывами 7-12 м/с. Воздух прогреется до +16…+21 градуса.

22 июня в народном календаре - Кириллин день. На Руси считали, что лето вступает в пору расцвета. Люди верили: с этого дня комаров будет меньше.

Ранее синоптики пообещали жителям региона прохладную погоду и дожди в эти выходные. Низкие температуры в Пензенскую область принес циклон.