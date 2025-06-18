Учеба

В Пензенской области ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 3 выпускника

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В Пензенской области подвели итоги ЕГЭ-2025 по русскому языку. Выпускники - 4 829 человек - сдавали его 30 мая.

100 баллов набрали двое мальчиков (школа № 69, лицей № 73 г. Пензы) и одна девочка (школа села Татарский Канадей Кузнецкого района).

13,5% выпускников получили высокобалльные результаты, сообщили в областном министерстве образования.

Ранее стали известны предварительные итоги ЕГЭ по истории, химии и литературе. По первому предмету 100 баллов набрал только выпускник лицея № 14, по второму - 15 человек из гимназии № 13, Губернского лицея, лицея № 14 и др., по третьему - выпускница школы № 60.

На профильной математике высший результат получили 2 выпускника Губернского лицея.

Теперь в регионе уже 22 стобалльника.

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