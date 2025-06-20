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Общество

Названы 4 преимущества расположения ЖК «Ньютон»

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Холдинг «Термодом» строит на улице Ворошилова в Пензе жилой комплекс «Ньютон». Это проект бизнес-класса, в котором соблюдается баланс между динамикой и гармонией.

Специалисты компании назвали 4 преимущества расположения этого ЖК. Во-первых, центр города - в шаговой доступности от «Ньютона». До улицы Суворова, одной из главных транспортных артерий Пензы, - всего 8-10 минут, до Коммунистической и Толстовского путепровода - 3 минуты.

«Вы мгновенно попадаете в транспортный поток, но при этом живете в спокойном районе», - отметили в холдинге.

Названы 4 преимущества расположения ЖК «Ньютон»

Во-вторых, без спешки можно попасть в филармонию или ККЗ «Пенза». Путь займет около 12 минут.

«Теперь вечер классической музыки или модной премьеры начинается с неторопливой прогулки, а не с поиска парковки», - добавили специалисты «Термодома».

Названы 4 преимущества расположения ЖК «Ньютон»

В-третьих, поблизости расположен торгово-развлекательный комплекс, следовательно, шопинг, кино и кафе становятся не планами на выходные, а частью повседневной жизни.

В-четвертых, рядом с ЖК есть детская школа искусств. До нее идти 3 минуты, поэтому юные художники смогут еще продуктивнее учиться.

«ЖК «Ньютон» - место, где ваши время и пространство организованы с научной точностью», - подчеркнули в компании.

Больше о жизни по законам комфорта расскажут в офисах продаж застройщика и по телефону 8 (8412) 28-28-2. Сайт newton-pnz.ru.

Застройщик - ООО «СЗ «Ньютон». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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