Губернатор подчеркнул важность развития сельских территорий

17.06.2025 | 18:42

Создание комфортных условий для жизни в сельских районах обсудили на заседании правительства Пензенской области во вторник, 17 июня.

Программа комплексного развития включает 4 региональных проекта: развитие жилищного строительства, благоустройство и современный облик сельских территорий, а также развитие транспортной инфраструктуры, напомнил губернатор Олег Мельниченко.

«В этом году жилищные свидетельства вручены 15 семьям, проживающим на территории 9 муниципалитетов. Строим 11 жилых домов в Беково для сотрудников птицефабрики, а также инфраструктуру - внутриквартальную дорогу, водопровод, электрические и газовые сети. Общая стоимость проекта - 90 млн рублей», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

8,5 млн выделено на участие в долевом строительстве 2 квартир в селе Кривошеевка, почти 292 млн - на реконструкцию очистных сооружений Нижнего Ломова, около 44 млн - на реализацию 20 проектов по благоустройству.

«По результатам экономии, сложившейся при проведении конкурсных процедур, стало возможным отобрать к реализации еще 2 проекта», - сообщил Олег Мельниченко.

По программе комплексного развития сельских территорий в 2025 году собирались привести в порядок 7 дорог (2 уже сданы). На сэкономленные при проведении торгов деньги отремонтируют еще 4: в Городищенском, Бессоновском, Бековском и Кузнецком районах.

«Работы ведутся в соответствии с графиком, нужно и дальше работать, не выходя из запланированных сроков», - поставил задачу губернатор.