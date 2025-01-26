Сетевое издание|18+|Воскресенье|26 янв 2025|17:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В феврале Соцфонд перечислит повышенную пенсию и доплату к ней

Печать
Telegram

В феврале россиянам выплатят повышенную страховую пенсию, а также перечислят доплату за январь.

С Нового года пенсии граждан проиндексировали на 7,3%. По поручению Президента РФ, было принято решение о дополнительном увеличении - до уровня инфляции, который на конец 2024-го, по данным Росстата, составил 9,5%.

Таким образом, уже в феврале гражданам перечислят проиндексированную пенсию, а также недостающую разницу январского повышения в 2,2%.

«Все выплаты будут начислены автоматически, обращаться в Социальный фонд для этого не нужно», - сообщили в СФР.

По словам председателя фонда Сергея Чиркова, выплатные реестры, учитывающие доиндексацию в 2,2%, уже сформировали.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте