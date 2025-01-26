В феврале Соцфонд перечислит повышенную пенсию и доплату к ней

26.01.2025 | 09:51

В феврале россиянам выплатят повышенную страховую пенсию, а также перечислят доплату за январь.

С Нового года пенсии граждан проиндексировали на 7,3%. По поручению Президента РФ, было принято решение о дополнительном увеличении - до уровня инфляции, который на конец 2024-го, по данным Росстата, составил 9,5%.

Таким образом, уже в феврале гражданам перечислят проиндексированную пенсию, а также недостающую разницу январского повышения в 2,2%.

«Все выплаты будут начислены автоматически, обращаться в Социальный фонд для этого не нужно», - сообщили в СФР.

По словам председателя фонда Сергея Чиркова, выплатные реестры, учитывающие доиндексацию в 2,2%, уже сформировали.