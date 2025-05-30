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Общество

Детям пропавших или взятых в плен военных продлили срок выплаты

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В пятницу, 30 мая, Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым изменился срок выплаты детям попавших в плен или без вести пропавших российских военнослужащих. Документ опубликован на сайте официальных правовых актов.

Изменения вносятся в Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2024 года «О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих».

Речь идет об участниках специальной военной операции, а также о тех, кто выполнял задачи контртеррористической операции и спецзадачи в Сирийской Арабской Республике.

Ранее выплаты начислялись в 6 месяцев с даты, указанной в приказе командира или начальника. Теперь этот срок продлен на весь период безвестного отсутствия военнослужащего.

Ранее стал известен порядок назначения данной выплаты и перечень документов, которые для этого потребуются.

Размер пособия равен прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе. В Пензенской области он в 2025 году составляет 14 449 рублей.

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