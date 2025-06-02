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Общество

В июне изменится график выплаты пенсий и пособий

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В Пензенской области из-за праздничных дней в июне изменится график выплат пенсий и детских пособий, предупредили в региональном отделении Социального фонда РФ.

Это коснется тех, кто получает деньги на карты или счета в банках.

Первые социальные выплаты, как и положено, поступят 3 июня. В этот день перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие на первого ребенка до 3 лет и на ребенка военнослужащего по призыву.

Выплата из материнского капитала будет переведена 5 июня. Ежемесячное пособие по уходу за детьми до 1,5 года - 6 июня, то есть на 2 дня раньше привычной даты.

Получателям пенсий, дата доставки которым установлена на 5-12-е число, деньги перечислят 5 июня. Пензенцы с датой доставки 13-22-го числа получат их досрочно - 11 июня, с датой 23-25-го числа - 23 июня.

«Сроки выплат установлены для всех видов пенсий: страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости, по инвалидности и прочие. Зачисление средств на счета получателей производится не позднее следующего дня», - уточнили в СФР.

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