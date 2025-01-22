Пенсии и выплаты проиндексируют «исходя из реальности»

22.01.2025 | 17:42

С января страховые и военные пенсии, а также социальные выплаты, пособия проиндексируют на 9,5%.

Об этом распорядился Президент РФ Владимир Путин. Запись опубликована в телеграм-канале Кремля. Глава государства поручил проиндексировать выплаты «исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года».

«Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию», - заявил Путин.

С 1 января пенсии увеличили на 7,3%, а социальные пособия - на 7,4%.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области годовая инфляция составила 9,73%, что выше среднего по России показателя (9,52%). За 2024-й минимальная продуктовая корзина подорожала на 20,5%. Это наибольший показатель за 13 лет.