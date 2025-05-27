Общество

За ведение домашнего хозяйства предлагается платить

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В понедельник, 26 мая, на рассмотрение Госдумы был внесен проект закона о ежемесячных выплатах за ведение домашнего хозяйства. Документ размещен в электронной базе «Законотворчество».

В пояснительной записке к нему говорится, что ведение домашнего хозяйства - уборка, стирка, приготовление пищи, воспитание детей и присмотр за пожилыми людьми - лежит в основном на плечах женщин, поэтому им трудно совмещать семейные обязанности и работу. А при низкой зарплате домохозяйство «не сможет в полной мере осуществлять важную для государства функцию воспроизводства человеческого капитала».

Авторы инициативы предлагают установить лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленного в регионе.

Предполагается, что выплаты будут начисляться россиянам, занимающимся исключительно домашним хозяйством, а также уходом за детьми в возрасте от полутора лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и пожилыми родителями.

Тем, кто получил гражданство России недавно, такую финансовую помощь предлагается оказывать после 5 лет проживания в стране.

Предполагается, что выплата будет назначаться на 6 месяцев. После истечения этого срока можно будет подать новое заявление и представить подтверждающие документы.

«Принятие законопроекта в условиях роста инфляции вследствие введенных в отношении нашей страны санкций положительно скажется на семьях, снизит разрыв в доходах домохозяйств, улучшит демографическую ситуацию в стране, обеспечит социальную стабильность в обществе», - считают разработчики проекта.

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Источник — фото pxhere.com
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