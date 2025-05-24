Многодетный житель Пензенского района смошенничал при покупке дома

24.05.2025 | 13:26

В Пензенском районе перед судом предстал 34-летний местный житель, отец шестерых детей, по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

В сентябре 2021 года он узнал о праве получить выплату на улучшение жилищных условий по специальной региональной программе и решил воспользоваться возможностью, чтобы присвоить казенные деньги.

По заявлению многодетного отца в январе 2024 года орган местного самоуправления издал приказ о выделении семье средств.

В мае мужчина нашел в интернете объявление о продаже дома в Каменском районе за 220 000 рублей. Он уговорил продавца указать в договоре купли-продажи цену 500 000, а разницу вернуть ему.

Подписанный документ пензенец предоставил в орган местного самоуправления. На этом основании продавцу дома перечислили 500 000 рублей, а тот передал покупателю 280 000.

Во время предварительного следствия злоумышленник частично возместил причиненный бюджету ущерб, вернув 100 000 рублей.

«Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Также суд удовлетворил иск органа местного самоуправления о возмещении ущерба в размере 180 000 рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Приговор вступил в силу.